"Le sucre, pour la douceur et pour le pire" sur Arte mardi 7 octobre 2025

Fléau pour la santé, le sucre est également indissociable du capitalisme et des crimes liés à la colonisation et à l'esclavage. Documenté et dynamique, ce passionnant récit historique qui scandalise est le meilleur des coupe-faim. À découvrir sur Arte mardi 7 octobre 2025 à 20:55.

Depuis cinq siècles, terres et humains sont exploités pour satisfaire la demande de sucre sur toute la planète. Son héritage infusé de racisme, de surconsommation et de désastre environnemental pèse lourd, mais pas encore assez pour stopper les barons modernes de cette industrie en constante expansion, qui se réinvente aujourd’hui en miracle écologique avec le bioéthanol, issu, lui aussi, de la canne...

Le documentaire de Mathilde Damoisel, nourri d'archives mettant en regard les publicités criardes des années 1950 et les témoignages glaçants des coupeurs de canne, offre un panorama édifiant de cet ogre doucereux à travers les âges et souligne, par de saisissants exemples, son absolue consubstantialité au capitalisme globalisé. Il rappelle également ce fait scientifique étonnant après un siècle de matraquage publicitaire : pour le corps humain, le sucre ne sert à rien.

Partie 1

"Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe", racontait déjà Voltaire dans Candide, en 1759. À cette époque, le sucre gagne en importance dans les habitudes alimentaires européennes : de 87 grammes par an et par personne en 1600, la consommation atteint quelque 9 kilos en 1800…

Pour suivre cette croissance effrénée et très lucrative, les grandes puissances (française et britannique en tête) s'activent : forêts primaires rasées pour faire place à la culture de la canne, populations indigènes réduites en esclavage dans les Caraïbes puis, après leur disparition, recours massif à des captifs venus d'Afrique à travers le “commerce triangulaire”… Sur les 12,5 millions d'esclaves de la traite, plus de la moitié ont été asservis au profit des sociétés sucrières.

Dès la fin du XVIIIe siècle, les capitaux engrangés permettent d'investir et de financer la révolution industrielle émergente, le sucre servant à nourrir des ouvriers en grand besoin de calories accessibles et bon marché...

Partie 2

À l'aube du XXe siècle, le sucre lie son destin à l'Empire américain en pleine expansion. Avec l'exode rural massif lié aux révolutions industrielles, l'approvisionnement alimentaire des villes devient une manne inépuisable pour ce conservateur bon marché, présent dans toutes les boîtes de conserve. Henry Osborne Havemeyer s'impose comme le premier magnat du sucre moderne avec l'American Sugar Refining Company, qui raffine 98% de la production américaine.

À sa suite, les barons du sucre prennent le contrôle des Caraïbes. À Cuba, ils s’accaparent les terres et détruisent les écosystèmes. Alors qu’en Europe, la culture de la betterave sucrière, en plein boum, fournit alors une arme parfaite pour concurrencer le sucre importé, les planteurs, qui doivent désormais rémunérer leurs anciens esclaves, répriment dans la violence toute tentative de grève, notamment grâce à l'appui de la police ou de milices privées à leur solde. Après la révolution cubaine de 1959, Fidel Castro nationalise les usines et collectivise les plantations, provoque la fuite des propriétaires américains, qui se relancent alors en Floride ou en République Dominicaine.

Aujourd’hui, la monoculture du sucre se mécanise et se réinvente encore, toujours aux dépens de ses travailleurs. S’émanciper du sucre serait-il un défi insurmontable ?