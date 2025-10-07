recherche
"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 7 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 7 octobre 2025 207
"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 7 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mardi 7 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mardi 7 octobre 2025 sur TF1.

Chez la famille Baudrand, les triplées préparent des dessins pour leurs grands frères qui fêtent leur 18ème anniversaire ! Céline a à sa disposition trois commis pour préparer le gâteau au chocolat !

Dans le sud, la famille Romero va assister à une finale de la coupe de la ligue méditerranée. Toute la famille fait le déplacement pour supporter Kézia et Rachel.

Chez la famille Laforce, Elsa emmène les enfants chez ses parents pour profiter de la piscine. 

Dernière modification le mardi, 07 octobre 2025 09:18
Publié dans Divertissements, Mardi
