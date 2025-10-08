"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 8 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 8 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 8 octobre 2025 sur TF1.

Chez les Galli, Florie a organisé une chasse aux œufs avec les enfants. Pour l'occasion, Florie a trouvé une ferme pas loin qui organise une chasse aux œufs géante pour les familles. Les enfants vont voir des animaux et en plus trouver du chocolat !

Pendant ce temps, la famille Jean Zéphirin arrive au parc aquatique dans lequel elle va passer la journée. Le périple du train est terminé, mais maintenant, il faut trouver le centre aquatique.

La famille Espositio va partir pendant 4 jours en camping avec les enfants. C'est la première fois que Tiffanie par seule avec les enfants.

Pour la famille Chomel, c'est une tout autre ambiance, car elle est venue assister à la messe de la Saint-Fiacre célébrée dans une fête foraine. Ils sont fiers de voir leur enfant participer à cet évènement particulier.