"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 9 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 9 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 9 octobre 2025 sur TF1.

Il est temps pour Elsa Laforce et ses enfants de partir pour leur journée piscine chez les parents d'Elsa. Et avant de partir, elle vous présente ses nouveaux bébés chihuahua. Ils sont maintenant 5 humains et 5 chiens dans la voiture. Pour tout mettre dans la voiture, c'est du sport !

Du côté de la famille Ballot, après 18 ans de travailler sur des lignes TER, Anaïs, travaille à présent sur les TGV. Elle a réussi à garder son rythme d'avant pour s'occuper des enfants le mardi et le mercredi.

Dans le parc aquatique, la famille Jean Zéphirin fait face à une crise ! Ils ont oublié les courses de piscine. Elle va donc à la boutique acheter une couche et elle en profite pour acheter des brassards et des bonbons pour les enfants.

La famille Chomel termine la messe et profite désormais de la fête foraine avec les enfants.