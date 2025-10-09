recherche
Divertissements

"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 9 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 134
"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 9 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 9 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 9 octobre 2025 sur TF1.

Il est temps pour Elsa Laforce et ses enfants de partir pour leur journée piscine chez les parents d'Elsa. Et avant de partir, elle vous présente ses nouveaux bébés chihuahua. Ils sont maintenant 5 humains et 5 chiens dans la voiture. Pour tout mettre dans la voiture, c'est du sport !

Du côté de la famille Ballot, après 18 ans de travailler sur des lignes TER, Anaïs, travaille à présent sur les TGV. Elle a réussi à garder son rythme d'avant pour s'occuper des enfants le mardi et le mercredi.

Dans le parc aquatique, la famille Jean Zéphirin fait face à une crise ! Ils ont oublié les courses de piscine. Elle va donc à la boutique acheter une couche et elle en profite pour acheter des brassards et des bonbons pour les enfants.

La famille Chomel termine la messe et profite désormais de la fête foraine avec les enfants.

Dernière modification le jeudi, 09 octobre 2025 10:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Dans les secrets des monuments de France&quot; à Bordeaux et Nice vendredi 10 octobre 2025 sur NOVO 19

"Dans les secrets des monuments de France" à Bordeaux et Nice vendredi 10 octobre 2025 sur NOVO 19

09 octobre 2025 - 11:19

Sur le même thème...

Restos du Coeur : le concert &quot;Au pays des Enfoirés&quot; rediffusé sur TMC vendredi 10 octobre 2025

Restos du Coeur : le concert "Au pays des Enfoirés" rediffusé sur TMC vendredi 10 octobre 2025

09 octobre 2025 - 11:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...