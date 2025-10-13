Le spectacle "Mother Fucker" de Florence Foresti à revoir sur TMC mardi 14 octobre 2025 (vidéo)

21:25 Mother Fucker
Le spectacle de Florence Foresti, Mother Fucker, a connu un succès phénoménal à Paris et en tournée dans toute la France.
Mother : créature responsable, mature et réfléchie ayant engendré la vie. Erre dans les jardins d'enfants, accrochée à une poussette et entourée de joyeux bambins facétieux.
Fucker : créature irresponsable, immature et inconséquente ayant une forte tendance à l'excès. Erre dans les bars et les boîtes de nuit, quatre verres de Mojito dans une main et sa carte bleue dans l'autre.
Mother Fucker : être humain parfaitement équilibré, savant mélange des deux genres précédents, sachant habilement passer de l'un à l'autre en toutes circonstances.
Un spectacle à voir absolument !
23:20 Foresti Party Bercy
Des chorégraphies de Beyoncé à son avion Barbie grandeur nature, Florence Foresti réalise ses rêves les plus fous.
L'humoriste a choisi Bercy pour rendre hommage à une artiste qu'elle adore : elle-même ! Sketchs, personnages inédits, parodies, chorégraphies, guests... Un show désopilant à ne pas manquer !