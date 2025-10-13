Le spectacle "Mother Fucker" de Florence Foresti à revoir sur TMC mardi 14 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 14 octobre 2025 à partir de 21:25, TMC vous proposera une soirée avec Florence Foresti avec la rediffusion de deux de ses spectacles : "Mother Fucker" et "Foresti Party Bercy".

21:25 Mother Fucker

Le spectacle de Florence Foresti, Mother Fucker, a connu un succès phénoménal à Paris et en tournée dans toute la France.

Mother : créature responsable, mature et réfléchie ayant engendré la vie. Erre dans les jardins d'enfants, accrochée à une poussette et entourée de joyeux bambins facétieux.

Fucker : créature irresponsable, immature et inconséquente ayant une forte tendance à l'excès. Erre dans les bars et les boîtes de nuit, quatre verres de Mojito dans une main et sa carte bleue dans l'autre.

Mother Fucker : être humain parfaitement équilibré, savant mélange des deux genres précédents, sachant habilement passer de l'un à l'autre en toutes circonstances.

Un spectacle à voir absolument !

23:20 Foresti Party Bercy

Des chorégraphies de Beyoncé à son avion Barbie grandeur nature, Florence Foresti réalise ses rêves les plus fous.

L'humoriste a choisi Bercy pour rendre hommage à une artiste qu'elle adore : elle-même ! Sketchs, personnages inédits, parodies, chorégraphies, guests... Un show désopilant à ne pas manquer !