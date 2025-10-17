recherche
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 17 octobre 2025
Vendredi 17 octobre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 16 octobre 2025 sur TF1.

Chez la famille Jean-Zéphirin, tout le monde se prépare pour profiter de la fête de la musique. C'est la première fois qu'ils font une sortie comme ça à 12 !

Le marathon des spectacles de fin d'année continu pour la famille Chomel. C'est au tour du spectacle au conservatoire et après, il faudra enchaîner avec le spectacle de danse d'Athénaïs.

Pendant ce temps, la famille Ballot prépare la soirée "Pizzas de Papa" c'est la spécialité de Maxime et les enfants en raffolent ! Ils font tous la commande de leurs envies pour la pizza du soir.

Chez la famille Laforce, Elsa a découvert que Dov joue à un jeu interdit au moins de 18 ans. Elle est déçue qu'il ait trahi sa confiance.

Ce sera le dernier épisode avant un retour en 2026 de vos familles nombreuses. Dès lundi, TF1 diffusera chaque jour la quotidienne de la "Star Academy".

Publié dans Divertissements, Vendredi
