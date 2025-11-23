recherche
Divertissements

"Le son d'Alex", un voyage inédit à travers la bande-son de votre vie, sur France 4 mardi 25 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 114
"Le son d'Alex", un voyage inédit à travers la bande-son de votre vie, sur France 4 mardi 25 novembre 2025

Mardi 25 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Le son d’Alex", un spectacle capté en juin dernier au Théâtres des Sources de Saint-Amand-les-Eaux, qui propose un voyage à travers la bande-son de votre vie.

C’est aussi un sampleur gavé de musiques et de vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

Un tiers de musique, un tiers de vannes et un tiers de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone : « La musique n’est pas une science, mais une expérience. »

Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que Les Lacs du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la chantez, c’est que vous êtes bourrés !

Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air ! Put your hands up in the air ! »

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain.

D’ailleurs, ce seul-en-scène se termine par la création participative d’un tube avec le public.

Une première ! Avec Le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Alex Jaffray, également chroniqueur musique dans Télématin, nous fait partager avec humour sa passion pour la musique, qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Tom et Lola&quot; saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 25 novembre sur France 3

"Tom et Lola" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 25 novembre sur France 3

23 novembre 2025 - 12:29

Sur le même thème...

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 23 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

"Les enfants de la télé" dimanche 23 novembre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

22 novembre 2025 - 21:47

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

22 novembre 2025 - 20:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...