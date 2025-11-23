"Le son d'Alex", un voyage inédit à travers la bande-son de votre vie, sur France 4 mardi 25 novembre 2025

Mardi 25 novembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Le son d’Alex", un spectacle capté en juin dernier au Théâtres des Sources de Saint-Amand-les-Eaux, qui propose un voyage à travers la bande-son de votre vie.

C’est aussi un sampleur gavé de musiques et de vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

Un tiers de musique, un tiers de vannes et un tiers de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone : « La musique n’est pas une science, mais une expérience. »

Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que Les Lacs du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la chantez, c’est que vous êtes bourrés !

Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air ! Put your hands up in the air ! »

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain.

D’ailleurs, ce seul-en-scène se termine par la création participative d’un tube avec le public.

Une première ! Avec Le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Alex Jaffray, également chroniqueur musique dans Télématin, nous fait partager avec humour sa passion pour la musique, qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.