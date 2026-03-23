Le concert de Franz Ferdinand au Centre Pompidou diffusé sur France 4 mercredi 25 mars 2026

Mercredi 25 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera le concert exceptionnel de Franz Ferdinand capté en juillet dernier sur l'une des terrasses emblématiques du Centre Pompidou.

Avant de fermer ses portes pour cinq années de travaux, le Centre Pompidou a accueilli un concert exceptionnel de Franz Ferdinand sur l’une de ses terrasses emblématiques.

Depuis plus de vingt ans, Franz Ferdinand enflamme les scènes du monde entier avec son mélange de rock et de mélodies pop entêtantes. De Take Me Out à leur récent album The Human Fear (Domino, 2025), le groupe reste une référence incontournable, capable de réinventer son univers sans jamais perdre son identité.

Avec plus de 10 millions d’albums vendus et des performances scéniques parmi les plus explosives de sa génération, Franz Ferdinand continue de fédérer un public international.

Franz Ferdinand est actuellement en tournée européenne et enchaîne de nombreuses dates de concerts dans plusieurs villes de France.