"La roue de la fortune célébrités" jeudi 2 avril 2026 sur M6, les invités d'Éric Antoine (vidéo)

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, Éric Antoine vous proposera un nouvel inédit de "La roue de la fortune célébrités". Voici les personnalités qui joueront à ses côtés au profit d'associations.

Éric Antoine va proposer à des célébrités de réaliser un vieux rêve d’enfant : tourner la roue la plus culte de la télévision ! Et pour la bonne cause !

Chaque candidat tentera de résoudre les énigmes pour accéder à la finale et récolter un maximum pour son association.

Comme les candidats de l’émission quotidienne, les célébrités devront aussi déjouer les facéties de la Roue et éviter les pièges comme la Banqueroute ou l’Échange pour espérer gagner leur partie et se hisser en finale.

Dans ce numéro, Éric Antoine reçoit : Michel Boujenah, Chantal Ladesou, Ilyes Djadel, Tibo InShape, Inès Vandamme, Lebouseuh, Gérard Jugnot, Charlotte Gabris et Élie Semoun.

Extrait vidéo

"Tu as le droit de toucher la roue qu'une seule fois !"

La roue ne fait de cadeaux à personne, même lorsque certains tentent d’en contourner les règles