recherche
Divertissements

"Danse avec les stars", la grande finale, vendredi 17 avril 2026 en direct sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 15 avril 2026 230
"Danse avec les stars", la grande finale, vendredi 17 avril 2026 en direct sur TF1

Vendredi 17 avril 2026 à 21:10, Camille Combal présentera en direct sur TF1 la grande finale de la 15ème saison de "Danse avec les stars".

Le parquet de "Danse avec les stars" s’apprête à vibrer une dernière fois, place à la grande finale !

Après dix semaines d’une compétition acharnée, de larmes, de progrès fulgurants et de prestations mémorables, la 15ème saison de "Danse avec les Stars" touche à sa fin.

Le verdict est tombé après une demi-finale sous haute tension, ils ne sont plus que trois couples à pouvoir prétendre au titre de grand vainqueur :

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac : Arrivée en tête du classement de la demi-finale avec un score impressionnant de 74 points, la créatrice de contenus est la grande favorite. Sa rigueur athlétique alliée à une émotion qu'elle a appris à dompter en font une adversaire redoutable.

Samuel Bambi et Ana Riera : L'humoriste a été la véritable révélation "showman" de la saison. Avec une moyenne technique qui n'a cessé de grimper, il a prouvé qu'il n'était pas là que pour faire rire, mais bien pour performer à un niveau professionnel.

Emma et Dorian Rollin : La jeune chanteuse a su conquérir le cœur du jury et du public par sa grâce et sa progression constante. Elle incarne parfaitement l'essence du programme : la transformation d'une débutante en véritable danseuse de salon.

Pour cette finale, le quatuor emblématique - Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Chris Marques - sera plus exigeant que jamais. Si les notes des juges guideront la soirée, c'est avant tout le vote des téléspectateurs qui fera la différence pour désigner le couple gagnant.

Qui remportera la 15ème saison de "Danse avec les stars" ? Pour le savoir, rendez-vous sur TF1 vendredi 17 avril 2026 à 21:10.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel - La Moldau de Smetana&quot; sur France 4 vendredi 17 avril 2026

"Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel - La Moldau de Smetana" sur France 4 vendredi 17 avril 2026

15 avril 2026 - 10:59

Sur le même thème...

&quot;Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel - La Moldau de Smetana&quot; sur France 4 vendredi 17 avril 2026

"Les clefs de l'orchestre de Jean-François Zygel - La Moldau de Smetana" sur France 4 vendredi 17 avril 2026

15 avril 2026 - 10:59

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...