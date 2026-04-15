"Danse avec les stars", la grande finale, vendredi 17 avril 2026 en direct sur TF1

Vendredi 17 avril 2026 à 21:10, Camille Combal présentera en direct sur TF1 la grande finale de la 15ème saison de "Danse avec les stars".

Le parquet de "Danse avec les stars" s’apprête à vibrer une dernière fois, place à la grande finale !

Après dix semaines d’une compétition acharnée, de larmes, de progrès fulgurants et de prestations mémorables, la 15ème saison de "Danse avec les Stars" touche à sa fin.

Le verdict est tombé après une demi-finale sous haute tension, ils ne sont plus que trois couples à pouvoir prétendre au titre de grand vainqueur :

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac : Arrivée en tête du classement de la demi-finale avec un score impressionnant de 74 points, la créatrice de contenus est la grande favorite. Sa rigueur athlétique alliée à une émotion qu'elle a appris à dompter en font une adversaire redoutable.

Samuel Bambi et Ana Riera : L'humoriste a été la véritable révélation "showman" de la saison. Avec une moyenne technique qui n'a cessé de grimper, il a prouvé qu'il n'était pas là que pour faire rire, mais bien pour performer à un niveau professionnel.

Emma et Dorian Rollin : La jeune chanteuse a su conquérir le cœur du jury et du public par sa grâce et sa progression constante. Elle incarne parfaitement l'essence du programme : la transformation d'une débutante en véritable danseuse de salon.

Pour cette finale, le quatuor emblématique - Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Mel Charlot et Chris Marques - sera plus exigeant que jamais. Si les notes des juges guideront la soirée, c'est avant tout le vote des téléspectateurs qui fera la différence pour désigner le couple gagnant.

Qui remportera la 15ème saison de "Danse avec les stars" ? Pour le savoir, rendez-vous sur TF1 vendredi 17 avril 2026 à 21:10.