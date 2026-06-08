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"Tous en cuisine" lundi 8 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 8 juin 2026 69
"Tous en cuisine" lundi 8 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Lundi 8 juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du lundi 8 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Salade césar aux épices douces, aiguillettes de poulet pané

  • 2 cœurs de laitue
  • 100 g de lardons fumés
  • 50 g de copeaux de parmesan

Pour la sauce César :

  • 100 g de mayonnaise
  • 1 cuil. à café de pâte d'anchois
  • 1 œuf dur
  • 1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
  • 15 g de parmesan râpé
  • ½ gousse d'ail épluchée et dégermée
  • 1 pincée de cumin en poudre
  • 1 pincée de coriandre en poudre

Pour les aiguillettes de poulet pané :

  • 2 filets de poulet sans peau, fendus en deux et aplatis
  • 50 g de farine
  • 3 jaunes d'œufs + 1 cuil. à soupe d'eau
  • 50 g de chapelure fine + 50 g de parmesan râpé
  • 50 g de beurre

Plat Grande tarte feuilletée, yaourt léger et légumes, émiettée de saumon

  • 1 pâte feuilletée de 30 cm sur 25 cm cuite entre deux plaques 20 minutes à 190 °C
  • 2 pavés de saumon de 120 g
  • ¼ de potimarron épluché (coupé en deux et cuit au four 20 minutes à 190 °C avec 20 g de beurre)
  • 200 g de yaourt grec
  • 150 g de fromage frais
  • 1 échalote épluchée et ciselée
  • 1 citron jaune
  • 1 botte de ciboulette ciselée
  • ¼ de botte de coriandre
  • 1 cuil. à soupe de graines de pavot
  • Huile d'olive
  • Fleur de sel et poivre du moulin.
Dernière modification le lundi, 08 juin 2026 08:53
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