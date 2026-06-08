"Vos objets valent de l'or" à Neauphle-le-Château avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 10 juin 2026

Mercredi 10 mai 2026 à 21:10, Adeline Toniutti présentera sur NOVO19 le quatrième numéro de "Vos objets valent de l'or", une émission inédite qui mêle nostalgie, histoire des objets, expertise financière et émotions familiales, où un simple objet oublié peut se transformer en un joli coup de pouce financier.

Une vieille console de jeux, un vélo retrouvé au fond d’un garage, un meuble d’époque… autant d’objets du quotidien, chargés d’histoire, qui peuvent retrouver une seconde vie… et même générer un beau bénéfice !

Aux quatre coins de la France, Adeline Toniutti part chez les Français, à la découverte de trésors inattendus. Qu’ils proviennent d’un héritage familial ou d’un carton oublié au grenier, chaque objet peut se révéler être une véritable pépite ! Accompagnée d’un commissaire priseur de la région, Adeline passe au crible chaque pièce de la maison.

Les objets sont expertisés et estimés avant de révéler tout leur potentiel lors d’une vente aux enchères riche en surprises. À la clé, une belle plus value qui permettra aux familles de réaliser leurs rêves : un voyage, un mariage, des travaux ou un déménagement.

Derrière chaque objet se cache une opportunité qui peut changer une vie !

Épisode 4 • Neauphle-le-Château : des trésors à tous les étages

Bienvenue chez Anne-Sophie et sa tribu. Henri-Gabriel, son fils de 19 ans, vit ici avec sa compagne Uma et sa sœur Marie-Philippine. Il faut dire qu’il fait bon vivre dans cette maison en meulière à la décoration chaleureuse et surtout chargée d’histoire.

À travers les objets qu’ils dénichent, Adeline et Léonard Pomez découvrent que les parents d’Anne-Sophie ont côtoyé Jean Cocteau, ou encore Line Vautrin.

Entre vieux ouvrages de collection, bijoux antiques, tableaux et vins d’exception, notre binôme de choc ne sait plus où donner de la tête. De quoi rendre la vente aux enchères particulièrement riche en rebondissements.