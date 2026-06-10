"Mask Singer" vendredi 12 juin 2026 sur TF1, spéciale Héros

Vendredi 12 juin 2026, Camille Combal vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 pour le septième numéro de la 9ème saison de "Mask Singer", spécial « Super-héros ».

Vendredi soir sur TF1, l’enquête la plus spectaculaire de la télévision franchit une nouvelle étape. À l’approche de la demi-finale, les six personnages encore en compétition sont prêts à tout donner pour convaincre le public et poursuivre l’aventure.

Sur scène, performances, surprises et émotions seront au rendez-vous. Mais dans les coulisses, la pression monte également pour les enquêteurs, plus déterminés que jamais à percer le mystère et à révéler l’identité des célébrités cachées sous les costumes.

La soirée sera marquée par l’arrivée exceptionnelle d’une nouvelle star internationale. Une apparition très attendue qui promet un show grandiose et des moments inoubliables pour les téléspectateurs.

Qui réussira à décrocher sa place en demi-finale ? Réponse vendredi soir sur TF1.