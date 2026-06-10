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"Roberto Alagna : C'est magnifique !" Hommage à Luis Mariano à revoir sur France 4 vendredi 12 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 10 juin 2026 279
"Roberto Alagna : C'est magnifique !" Hommage à Luis Mariano à revoir sur France 4 vendredi 12 juin 2026

Vendredi 12 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera l'hommage de Roberto Alagna à Luis Mariano enregistré aux Arènes de Bayonne en juillet 2010 sous la direction musicale d'Yvan Cassar.

En 2010, quarante ans après la mort de Luis Mariano, Roberto Alagna rendait un vibrant hommage au ténor Basque.

La collaboration entre le ténor lyrique Roberto Alagna et le musicien, compositeur et chef d'orchestre Yvan Cassar est au cœur de ce spectacle. Si Alagna apporte sa voix puissante et son amour pour le répertoire de Luis Mariano, Cassar est le cerveau derrière les arrangements musicaux et la direction de l'orchestre.

Ensemble, ils ont relevé un défi de taille : moderniser les grands succès de Luis Mariano sans trahir leur esprit d'origine. Yvan Cassar, réputé pour son travail avec des artistes aussi divers que Johnny Hallyday ou Mylène Farmer, a su créer des orchestrations à la fois riches et fidèles, insufflant une nouvelle vie à des chansons comme "La Belle de Cadix" ou "Mexico".

Le spectacle a pris vie sur scène lors d'une tournée qui a notamment fait escale dans des lieux emblématiques comme les Arènes de Bayonne en juillet 2010. Pour l'occasion, Roberto Alagna était accompagné par 19 musiciens dirigés par Yvan Cassar, ainsi que par une troupe de danseurs et des Mariachis, créant un show festif et plein de couleurs. Ce concert a d'ailleurs été filmé et est disponible en DVD, permettant de revivre cette performance captivante.

Le succès de cette collaboration a montré la capacité de ces deux artistes à faire le pont entre l'opéra et la variété, en prouvant que la qualité musicale et l'émotion peuvent se trouver dans tous les genres. L'association d'un des plus grands ténors de sa génération et d'un arrangeur de génie a permis de rendre un hommage vibrant et sincère à Luis Mariano, une légende indémodable.

Dernière modification le mercredi, 10 juin 2026 11:25
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