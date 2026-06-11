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"Tous en cuisine" jeudi 11 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 11 juin 2026 238
"Tous en cuisine" jeudi 11 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Jeudi 11 juin 2026 à 18:10, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du jeudi 11 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Les ingrédients pour 4 personnes :

Entrée Guacamole crémeux, petits pois et graines

  • La chair de 2 avocats bien mûrs
  • 150 g de petits pois frais écossés
  • Quelques feuilles de coriandre lavées
  • Tabasco vert
  • 2 citrons verts
  • 3 cuillerées à soupe de crème montée bien ferme
  • 50 g de mélange de graines : 10 g de graines de lin + 10 g de graines de tournesol + 20 g de graines de sésame blond + 10 g de noisettes concassées et torréfiées
  • Sel fin
  • Piment d'Espelette.

Plat Tacos de bœuf, mayonnaise épicée, pickles

  • 600 g de viande de bœuf taillée en aiguillettes fines
  • 2 cuil. à soupe de vinaigre de riz
  • 2 cuil. à soupe de sauce soja
  • ½ cuil. à café de gingembre en poudre
  • ½ cuil. à café de mélange 5 épices
  • 50 g de miel
  • 20 g de beurre
  • Huile neutre
  • Sel fin et poivre blanc moulu

Pour les pickles :

  • 4 oignons nouveaux épluchés
  • 10 cl de vinaigre balsamique blanc
  • 20 cl d'eau
  • 15 g de miel
  • 1 cuil. à café de graines de moutarde

Pour la mayonnaise épicée :

  • 4 cuil. à soupe de mayonnaise
  • Tabasco chipotle
  • 4 tortillas pour les tacos
  • 4 feuilles de cœur de laitue
  • 80 g de yaourt grec.
Dernière modification le jeudi, 11 juin 2026 09:06
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