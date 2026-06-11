"Le Grand Concours" spéciale années 2000 sur TF1 samedi 13 juin 2026, les participants

Samedi 13 juin 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir l'édition du "Grand Concours" consacré aux années 2000. Voici les participants qui seront aux côtés d'Arthur.

Direction les années 2000 pour une soirée événement du Grand Concours animée par Arthur, où les invités n’auront qu’un objectif : se dépasser sans jamais se départir de leur sourire ! Entre éclats de rire, réparties bien senties et esprit de compétition, l’ambiance promet d’être aussi festive qu’intense.

Au programme, un florilège de questions autour des séries culte, des tubes incontournables et des films qui ont marqué toute une génération. Les réponses vont s’enchaîner, justes ou inattendues, et révéler peu à peu des personnalités hautes en couleur.

Car, il ne s’agit pas uniquement de culture générale. Le Grand Concours est un véritable terrain de jeu où se mêlent compétitivité, autodérision et énergie collective. Le principe est simple : jouer, s’amuser et tenter de faire la différence.

Les 15 invités réunis par Arthur : Steevy Boulay, Patrice Carmouze, Cristina Cordula, Faudel, Sophie Favier, Séverine Ferrer, Diane Leyre, Christophe Licata, Veronika Loubry, Philippe Lucas, Gwendal Marimoutou, Bernard Montiel, Laurent Romejko, Sylvie Tellier et Philippe Vandel. Ils sont prêts à tout pour décrocher le trophée.

Alors qui, parmi ces candidats d’un soir, saura déjouer les pièges, moments d’inattention et sortir son épingle du jeu ?

Une soirée placée sous le signe du divertissement, du rire et des surprises, à ne pas manquer !