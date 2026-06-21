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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 21 juin 2026 173
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 21 juin 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 21 juin 2026 à 16:10 pour revoir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 21 juin 2026, France 2 vous propose une compilation des meilleurs moments avec : Laëtitia Milot, Sandrine Bonnaire, Marc Lavoine, Bruno Solo, Hélène de Fougerolles, Vincent Clerc, Elena Nagapelyan, Emmanuel Moire, Constance, Louis Derungs, Philippe Besson et Christophe Barratier.

Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...

Dernière modification le dimanche, 21 juin 2026 11:35
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