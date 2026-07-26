"Les 20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français" sur W9 mardi 28 juillet 2026 (vidéo)

Mardi 28 juillet 2026 à 21:10, Jérôme Anthony vous donne rendez-vous sur W9 pour (re)découvrir le classement des “20 chansons de Jean-Jacques Goldman préférées des Français”.

W9 célèbre le plus discret des monuments de la chanson, celui qui a vendu pas moins de 28 millions d'albums en France et qui depuis bientôt dix ans trône à la première place des personnalités préférées des Français : Jean-Jacques Goldman !

Grâce à un classement établi sur la base d'un grand sondage IFOP, W9 vous propose un documentaire exceptionnel sur vos 20 chansons préférées de Jean-Jacques Goldman. Vingt titres incontournables qui ont marqué les esprits et reflètent l'immense carrière de cette légende vivante.

« Je te donne », « 4 mots sur un piano », « Au bout de mes rêves » ou encore « Là-bas » … Découvrez l'histoire de ces 20 chansons intemporelles. Derrière ces musiques se cachent des amitiés, des convictions et des tubes en quantité. Mais surtout un artiste discret, talentueux et aimé de tous.

Ces 20 chansons ont bouleversé nos cœurs et font encore bouger nos pieds, mais laquelle a su conquérir le cœur des Français et sera classée numéro 1 ?