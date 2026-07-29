recherche
Divertissements

Le spectacle "Celtic Legends" capté à Saint-Brieuc diffusé sur France 4 vendredi 31 juillet 2026 Inédit

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 juillet 2026 270
Le spectacle "Celtic Legends" capté à Saint-Brieuc diffusé sur France 4 vendredi 31 juillet 2026

Vendredi 31 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle "Celtic Legends" capté le avril dernier à Saint-Brieuc qui célèbre l'héritage vivant de l'Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs, venus de l'Île d'Emeraude.

Depuis 25 ans le spectacle Celtic Legends plonge les centaines de milliers de spectateurs qui viennent et reviennent les voir sur scène années après années, au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l’île d’Émeraude.

Tous les deux ans, le spectacle se transforme, la troupe évolue, les chorégraphies changent et la musique, toujours interprétées en live, fait de même ! Le nouveau spectacle capté à Saint Brieuc en avril dernier célébre l’héritage vivant de l’Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs venus d’Irlande qui transmettront leur passion et la beauté de la culture celte.

Plus de 90 minutes de Tap dance, dont les chorégraphies sont élaborées par la talentueuse Jacintha Sharpe, qui prendront vie grâce au rythme envoûtant de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens exceptionnels qui jouent du Uilleann-pipes, du penny whisle, du fiddle, du bodhran et de la guitare sous la direction musicale de Sean Mc Carthy.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Qui ment ?&quot; de retour le 20 août 2026 sur France 2, les invités de Bruno Guillon

"Qui ment ?" de retour le 20 août 2026 sur France 2, les invités de Bruno Guillon

29 juillet 2026 - 14:04

Sur le même thème...

&quot;Qui ment ?&quot; de retour le 20 août 2026 sur France 2, les invités de Bruno Guillon

"Qui ment ?" de retour le 20 août 2026 sur France 2, les invités de Bruno Guillon

29 juillet 2026 - 14:04

A ne pas manquer...

&quot;Des trains pas comme les autres&quot; au Kazakhstan sur France 5 jeudi 30 juillet 2026

"Des trains pas comme les autres" au Kazakhstan sur France 5 jeudi 30 …

28 juillet 2026 - 12:30 Documentaires

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Programmes du week-end
Programmes inédits

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...