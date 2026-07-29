Le spectacle "Celtic Legends" capté à Saint-Brieuc diffusé sur France 4 vendredi 31 juillet 2026

Vendredi 31 juillet 2026 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle "Celtic Legends" capté le avril dernier à Saint-Brieuc qui célèbre l'héritage vivant de l'Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs, venus de l'Île d'Emeraude.

Depuis 25 ans le spectacle Celtic Legends plonge les centaines de milliers de spectateurs qui viennent et reviennent les voir sur scène années après années, au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l’île d’Émeraude.

Tous les deux ans, le spectacle se transforme, la troupe évolue, les chorégraphies changent et la musique, toujours interprétées en live, fait de même ! Le nouveau spectacle capté à Saint Brieuc en avril dernier célébre l’héritage vivant de l’Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs venus d’Irlande qui transmettront leur passion et la beauté de la culture celte.

Plus de 90 minutes de Tap dance, dont les chorégraphies sont élaborées par la talentueuse Jacintha Sharpe, qui prendront vie grâce au rythme envoûtant de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens exceptionnels qui jouent du Uilleann-pipes, du penny whisle, du fiddle, du bodhran et de la guitare sous la direction musicale de Sean Mc Carthy.