"Brigitte Bardot - Le combat en héritage" soirée spéciale sur France 3 le 21 août 2026 avec Stéphane Bern

À l’occasion des 40 ans de la Fondation Brigitte-Bardot, Stéphane Bern proposera le 21 août 2026 à 21:10 sur France 3 une émission consacrée à cette icône absolue du cinéma français qui a choisi de tourner le dos au succès pour consacrer sa vie à la cause animale.

Présentée par Stéphane Bern, accompagné du journaliste et biographe Yves Bigot, cette grande soirée populaire retrace le destin hors norme d'une personnalité qui n'a jamais cessé de surprendre. Icône absolue du cinéma français, incarnation de la liberté, du glamour et de la modernité, Brigitte Bardot choisit, au sommet de sa gloire, de tourner le dos au succès pour consacrer sa vie à une autre cause : celle des animaux. Un choix radical, incompris à l'époque, qui fera d'elle une pionnière de l'engagement pour la cause animale.

De l'image devenue mythique de Brigitte Bardot sur la banquise canadienne en 1977 à la création de sa Fondation en 1986, cette soirée revient sur les grands moments d'une vie entièrement consacrée à défense des animaux.

Cette émission événement explore toutes les facettes de cette personnalité hors du commun : l'icône mondiale révélée par « Et Dieu créa la femme », la femme traquée par les paparazzis du monde entier, la créatrice d'une Fondation aujourd'hui active dans 70 pays, l'ambassadrice indissociable de Saint-Tropez, la militante capable d'interpeller tous les présidents de la République, jusqu'à la femme libre et indomptable dont l'héritage continue d'inspirer plusieurs générations.

Autour de Stéphane Bern, de nombreuses personnalités partageront leurs souvenirs : Anny Duperey, Éric Antoine, Jeanne Mas, Paul Watson, Chico et Mario, Mireille Dumas, Franz-Olivier Giesbert, Patrick Mahé, Arielle Dombasle, Raphaël Mezrahi, ainsi que les femmes et les hommes qui poursuivent aujourd'hui l'œuvre de la Fondation Brigitte-Bardot.

Ponctuée de documents d'archives rares, de témoignages inédits et de reportages tournés à la Madrague et au cœur des refuges de la Fondation, cette soirée met en lumière l'empreinte laissée par Brigitte Bardot. Car si la star s'est éteinte, son combat, lui, demeure plus vivant que jamais.