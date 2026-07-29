"Qui ment ?" de retour le 20 août 2026 sur France 2, les invités de Bruno Guillon

Vendredi 20 août 2026 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir le second numéro de "Qui ment ?", un nouveau jeu événement où démêler le vrai du faux n’a jamais été aussi difficile !

Dans Qui ment ? Mentir n’est pas un vilain défaut ! c’est un jeu !

Place à un tout nouveau comedy game mêlant quiz, bluff, humour et enquête. Présenté par Bruno Guillon, dans Qui ment ?, la culture générale ne suffit pas : il faut aussi savoir observer, écouter et faire confiance à son instinct.

Pour la première fois, des candidats vont devoir affronter un défi inédit : identifier les personnalités qui disent vrai… et surtout démasquer celles qui inventent leurs réponses pour mieux les piéger.

Un jeu de stratégie et de manipulation bienveillante où chaque réponse peut être un indice, chaque hésitation un signal… et où le plus convaincant des menteurs peut être celui que personne ne soupçonne.

Deux binômes de candidats s’affrontent dans un quiz où chaque réponse est suspecte….

Dans ce second numéro, les candidats devront découvrir qui parmi Christine Bravo, Cartman, Christèle Cholet, Antoine Duléry, Natasha St-Pier et Tom Villa, prétendent connaître la bonne réponse à des questions de culture générale… qui dit la vérité… et donc qui bluffe !!! Tour à tour ils pourront être menteurs ou non et inventer des réponses totalement fausses pour convaincre les candidats qu’ils disent la vérité et les piéger.

Les duos de candidats réussiront-ils à démêler le vrai du faux pour débusquer les menteurs, marquer plus de points que leurs adversaires et accéder à la finale pour tenter de remporter jusqu’à 50 000 euros !

Qui ment ? invite toute la famille à jouer les enquêteurs dans une expérience ludique, drôle et surprenante où le vrai et le faux s’affrontent jusqu’au bout… saurez-vous démasquer les menteurs !