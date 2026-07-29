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"Secret Story" : Le prime « La Maison voit rouge » jeudi 30 juillet 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 juillet 2026 155
"Secret Story" : Le prime « La Maison voit rouge » jeudi 30 juillet 2026 sur TMC

Jeudi 30 juillet 2026 à 21:25, Christophe Beaugrand présentera en direct sur TMC le 6ème prime de la nouvelle saison de "Secret Story".

La chasse aux secrets se poursuit et les cartes sont plus que jamais rebattues.

En choisissant d'échanger sa place avec Paola pour rejoindre Arthur sur le yacht, Océane prend une décision lourde de conséquences. Ce choix fragilise encore davantage le secret du couple et entraîne également Paola dans cette situation délicate.

De son côté, Malo confirme son buzz et continue de faire avancer son enquête.

Jeudi soir, lors du prime « La Maison voit rouge », les révélations et les rebondissements pourraient bien bouleverser l'aventure.

Cette semaine, Arthur, Léonie et Paola sont en danger. À l'issue de la soirée, l'un d'entre eux quittera définitivement la Maison des Secrets.

Dernière modification le mercredi, 29 juillet 2026 21:37
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