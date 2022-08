« Les grandes heures de l'automobile » : la saga Peugeot à revoir sur RMC Découverte lundi 22 août (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte lundi 20 août à 21:05, l'épisode de la série documentaire « Les grandes heures de l'automobile » consacré à Peugeot.

Créateur des premières voitures de série il y a plus de 130 ans, Peugeot est le plus ancien constructeur automobile au monde encore en activité.

Le Tone, journaliste et animateur de l'émission Top Gear, nous fait découvrir les innovations et les coups d'éclat du célèbre lion de Sochaux qui ont permis cette longévité inégalée.

Grâce à des archives inédites et des interviews d'historiens, Le Tone revient sur l'histoire des véhicules Peugeot parmi les plus mythiques, comme la magnifique 402 d'avant-guerre et son toit rétractable, ancêtre des cabriolets modernes, la petite VLV de 1941, première voiture française de série 100% électrique, ou encore l'indestructible 404, dont le moteur diesel fit sensation dans les années 1960 avec ses records d'endurance.

Sans oublier la 205 GTI, le modèle qui a révolutionné le marché des citadines sportives, sauvé la marque de la faillite et préparé son rebond au tournant du siècle.

En seconde partie de soirée, RMC Découverte rediffusera les numéros consacrés à Citroën et Renault.