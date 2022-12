« Coluche : une époque formidable » à revoir jeudi 22 décembre 2022 sur France 3

Jeudi 22 décembre 2022 à 22:50, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Coluche : une époque formidable » raconté par Gérard Jugnot, réalisé par Matthieu Jaubert.

Un nez rouge, une salopette, des petites lunettes et une manière de parler bien à lui, Coluche est de ceux qu’on n’oublie pas. Dans ce film, ponctué d’interviews de tous ceux qui l’ont bien connu, Gérard Jugnot nous raconte son ami Coluche.

Michel Colucci, de son vrai nom, a été tour à tour humoriste, animateur radio, acteur, créateur des Restos du Cœur et même candidat à l'élection présidentielle. En moins de 15 ans, il aura marqué de son empreinte indélébile l’inconscient collectif des Français. Car Coluche avait un pouvoir, celui de faire rire et de changer le monde. Avec lui, tout était possible.

Mort dans un tragique accident de la route le 19 juin 1986, à l’âge de 41 ans, Coluche laisse derrière lui des milliers de fans. Et 35 ans après sa mort, Coluche fait toujours partie des personnalités préférées des Français.

Ce film retrace l’histoire de ce grand homme, à travers des archives rares, plus d’une trentaine d’extraits de sketchs et de spectacles, de films, mais aussi des images tournées dans les coulisses de sa vie, où l’homme se révèle.

Avec des anecdotes drôles et des souvenirs tendres de ses compagnons de toujours : Gerard Lanvin, Thierry Lhermitte, Michel Boujenah, Richard Gotainer, Claire Nadeau, Danièle Gilbert, Jean-Michel Vaguelsy, Philippe Labro, Maryse Gildas, Jacques Attali.

Et les témoignages de Jean Glavany et Harlem Desir.