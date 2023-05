"Hans Zimmer : Le compositeur de Hollywood" sur ARTE dimanche 21 mai 2023

En quarante ans de carrière, il est devenu l’un des plus célèbres compositeurs de musiques de films. Aux côtés des cinéastes et producteurs avec lesquels il a collaboré, ce musicien passionné par le son se confie sur les moments forts de sa vie. Un document à découvrir sur ARTE dimanche 21 mai 2023 à 23:05.

Né en 1957 à Francfort-sur-le-Main dans une famille juive allemande, Hans Zimmer est âgé de six ans lorsque son père décède brutalement. Malheureux à l’école, sa mère lui offre des cours de piano. La discipline est stricte et le petit Hans tient deux semaines. Mais la musique vient d’entrer dans sa vie et c’est en autodidacte qu’il va jouer – sans avoir appris le solfège – "pour le plaisir de voir ma mère sourire", se souvient-il.

Inquiète du caractère rebelle d’un fils rétif aux règles des apprentissages – il sera renvoyé huit fois des écoles qu’il fréquente –, sa mère quitte l’Allemagne pour le nord de l’Angleterre, où elle l’inscrit dans un lycée aux méthodes progressistes.

À la fin de ses études, le jeune musicien en herbe rejoint Krakatoa, un petit groupe qui se produit dans les clubs pour ouvriers : "On était si mauvais qu’on jouait en première partie des strip-teaseuses".

Après avoir découvert la musique électronique, sa rencontre au début de la décennie 1980 avec le compositeur de musique de films Stanley Myers lui ouvre de nouveaux territoires d’exploration. Engagé par Barry Levinson pour réaliser la bande originale de Rain Man, il installe ses synthétiseurs à Los Angeles.

Sa virtuosité à combiner mélodies électroniques et orchestrales lui permet de nouer de solides collaborations avec le gratin des cinéastes hollywoodiens et de devenir l’un des compositeurs les plus demandés du septième art.

Musicien visionnaire ?

Deux fois oscarisé – pour la BO du Roi lion en 1995 et celle de Dune en 2022 –, ce pionnier des synthés, paniqué par la lecture d’une partition, nous ouvre les portes de son impressionnant studio de Santa Monica en Californie et se confie sur ses méthodes de travail ainsi que sur le chemin parcouru au fil de ses quarante ans de carrière.

Ponctué d’archives et d’interviews de producteurs ou de réalisateurs avec lesquels il a collaboré, de Stephen Frears (My Beautiful Laundrette) à Gore Verbinski (la saga Pirate des Caraïbes) ou Christopher Nolan (Inception, Batman Begins), le portrait d’un musicien passionné par la création de sons inédits.