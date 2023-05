"Nice, une histoire de carnaval" sur France 3 mercredi 24 mai 2023

Mercredi 24 mai 2023 à 22:45, France 3 diffusera le documentaire inédit "Nice, une histoire de carnaval" réalisé par François Guillaume et Jean-Christophe Chatton.

Nice et le carnaval, le carnaval et Nice : une ville et un événement intimement liés. S’il fête ses 150 ans cette année, le carnaval remonte en réalité au Moyen Âge ! En avant pour ce documentaire qui mettra des paillettes dans votre vie...

Une histoire d'amour entre une ville et une fête

Entre Nice et son carnaval, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a fort longtemps. En 2023, il a fêté son 150ème anniversaire. Il est aujourd'hui l’un des trois plus grands carnavals du monde, avec ceux de Rio et Venise.

Ce documentaire revient sur ce siècle et demi d'histoire, tout en mettant en lumière ceux qui font le carnaval d'aujourd'hui. Il raconte comment cette fête a façonné l’âme de Nice et des Niçois, comment elle a métamorphosé la ville pour devenir un évènement culturel incontournable de la Riviera.

Il est surtout l'occasion de découvrir des archives exceptionnelles et des personnages hors-du-commun... Pierre Povigna, dont la famille fabrique les chars des parades depuis cinq générations ; Annie Sidro, elle aussi, héritière de la tradition carnavalière, devenue historienne du carnaval ; Marion Duvigneau pour qui la richesse architecturale de Nice n'aurait pas été aussi opulente sans cette fête... Et Manelle Souahlia, 22 ans, reine de la Bataille des Fleurs, l'autre grand défilé du Carnaval de Nice, qui prouve que l'avenir est assuré, que la flamme brille toujours dans le coeur des Niçois !

Le carnaval de Nice en quelques dates

1294 - Première mention du carnaval ! Le neveu de Saint-Louis, Charles II, duc d’Anjou et comte de Provence, évoque dans une lettre combien il aime "venir passer les fêtes du Carnaval dans sa bonne ville de Nice".

1539 - Une ordonnance confie l’organisation des festivités à quatre "abbés des fous". Ils organisent quatre bals dans la cité, un par classe sociale — nobles, marchands, artisans et agriculteurs — et canalisent les débordements de la fête..

1830 - Nice devient la "capitale de la villégiature hivernale". Lors du séjour du roi de Piémont-Sardaigne Charles-Félix, les notables niçois organisent le Carnaval sur le Cours Saleya avec des voitures et calèches, ainsi qu’un corso de gala sous le balcon du palais.

1873 - Naissance du comité du Carnaval afin de promouvoir Nice et attirer encore plus de riches hivernants. Le Carnaval devient une véritable parade, avec défilés de chars, mascarades et cavalcades, emmenée par son personnage principal : sa Majesté le Roi !

1876 - Première bataille de fleurs. Le carnaval investit la promenade des Anglais. Des estrades y sont installées pour le public.

1882 - Polichinelle, le roi immobile place de la Préfecture, se transforme en Triboulet royal. Sur son char, il se rend sur les trois grandes places de Nice et reçoit les clés de la ville des mains du maire.

1892 - Les confettis en plâtre lancés par la foule, appelés "confettis italiens" laissent la place aux "confettis de Paris" en papier.