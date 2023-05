"En avant guinguette !" sur France 5 mardi 30 mai 2023 - Vidéo

Mardi 30 mai 2023 à 21:00, France 5 diffusera "En avant guinguette !", un document réalisé par Rémi Delescluse qui propose une immersion dans notre patrimoine dansant.

Les guinguettes, ce sont ces cabarets-restaurants, symboles d'une certaine douceur de vivre. Des établissements simples et joyeux initialement installés en région parisienne, en bord de Marne. Bourgeois et prolétaires s'y retrouvaient pour se restaurer et danser.

Elles ont connu leur âge d'or à la fin du XIXe siècle avant de disparaître, peu à peu, au profit des boîtes de nuit. Mais, depuis quelques années, les guinguettes redeviennent tendance.

Rencontre à Neuilly-sur-Marne avec Philippe Panier de Bellechasse, dit Fifi, à la tête d'un des derniers établissements de ce genre, mais aussi avec une toute nouvelle génération de professionnels qui ont décidé, à Rennes ou encore à Paris, de se réapproprier les guinguettes en les mettant au goût du jour.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "Les paillotes refusent de boire la tasse".