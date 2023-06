"Marseille, ville rebelle" : reportage de Martin Weill sur TMC mardi 13 juin 2023

Mardi 13 juin 2023 à 21:15, TMC vous proposera de découvrir un nouveau reportage inédit de Martin Weill : "Marseille, ville rebelle".

Elle défraye régulièrement la chronique avec ses fusillades et attire pourtant toujours plus de Parisiens, de touristes et d’instagrameurs. Films, séries, clips, elle suscite les fantasmes les plus fous.

Après Lagos au Nigéria, Mexico et Jérusalem, Martin Weill vous emmène dans une autre cité mythique… Marseille ! Une ville paradoxe, « foutraque et grandiose » selon l’expression du journaliste marseillais et prix Albert Londres, Philippe Pujol.

Pour percer le mystère de cette cité réputée inracontable, Martin Weill et son équipe ont rencontré des Marseillais pur jus : Lisa, « cagole » revendiquée du Panier, Augustin et sa bande des « sans P », lycéens du très huppé 8ème arrondissement adeptes des voitures sans permis, ou encore Hiitch qui depuis la cité des Oliviers se rêve en nouveau prince du rap. Comment définissent-ils l’esprit marseillais ? Et comment se jouent-ils des clichés qui collent à la peau de leur ville ?

Des quartiers Nord aux calanques, en passant par le virage Sud du Vélodrome, portrait d’une ville chaotique d’où peut jaillir à tout moment une créativité à nulle autre pareille.