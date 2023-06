"Des femmes face aux missiles" sur ARTE mardi 13 juin 2023

Retour sur l'incroyable mouvement qui s'est opposé au déploiement nucléaire au Royaume-Uni dans les années 1980. Exclusivement féminin, il a fait date dans l'histoire du féminisme et du mouvement écologique. Un document de Sonia Gonzalez à voir sur ARTE mardi 13 juin 2023 à 22:30.

À la fin des années 1970, en pleine guerre froide, la tension entre l'Est et l'Ouest est d'autant plus tangible que l'Europe occidentale se trouve à portée de tirs des ogives nucléaires soviétiques.

En décembre 1979, l'Otan décide d'un programme de déploiement sur le Vieux Continent de plus de 500 missiles américains. Cette surenchère aux armes nucléaires plonge une partie de la population dans l'angoisse d'une guerre atomique.

Au Royaume-Uni, des femmes se regroupent pour partager leur peur du futur et décident d'agir. Le 27 août 1981, une marche à travers le pays de Galles est organisée jusqu'à la base militaire de Greenham, en Angleterre. Une popularité croissante, le choix de la non-violence et de la non-mixité vont inscrire dans l'histoire des luttes ce mouvement pacifique qui va durer vingt ans et rassembler jusqu'à 30 000 personnes.

S'enchaîner, s'émanciper

"Levez-vous, défendez vos droits / Battez-vous contre l'extermination nucléaire / Ensemble, nous sommes fortes." Elles ont chanté, fait le siège des silos à missiles, se sont enchaînées aux clôtures, se sont fait arrêter par la police, mais ont tenu bon.

Devant le camp militaire de Greenham, les résistantes de la paix se sont réclamées de leurs enfants et des générations futures pour donner à leur action une amplitude qui a marqué les esprits pour des générations.

Le film, où témoignent celles qui ont vécu ces années émancipatrices, est nourri d'archives exceptionnelles qui restituent leur énergie et l'inventivité de leurs modes d'action.

Un mouvement devenu symbole de la résistance des femmes à la domination masculine et de la lutte pour protéger la planète.