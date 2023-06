"Au revoir mon atoll" sur France 3 lundi 19 juin 2023 dans "La ligne bleue"

Lundi 19 juin 2023 à 00:15 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera "Au revoir mon atoll" un documentaire inédit écrit et réalisé par Julia Pocard.

La migration solitaire d'enfants polynésiens dès le collège, loin de leur île et de leurs parents, marque la fin de leur enfance. À travers le parcours de trois jeunes originaires de Manihi dans les îles Tuamotu, ce documentaire revient sur cette particularité polynésienne.

La géographie polynésienne impose dès le collège une migration solitaire à de nombreux enfants vers une île éloignée de la leur. Un véritable tournant dans leur vie et celle de leurs familles. Ce départ inaugure la fin de l’enfance et le début d’un quotidien sans parents, qu’ils ne reverront plus que quatre fois par an.

Ce documentaire partage les témoignages poignants d'adolescents polynésiens qui exposent leur douleur ou leur insouciance au moment de rejoindre l'un des collèges-internats de l'archipel. Pour certains, cette migration permet de s'éloigner des difficultés auxquelles ils font face au sein de leur foyer. Pour d'autres, cette séparation est vécue comme un véritable déchirement.

Face caméra, les parents, en proie à l'inquiétude, l'impuissance ou la tristesse de voir leurs enfants partir loin d'eux, le tout dans un environnement incertain, se confient à leur tour et offrent un double regard sur ces départs.

Dans certains de ces établissements, le harcèlement et la violence existent depuis des générations et l'organisation entre élèves est codifiée. Signes d'appartenance, mutilation ou encore usage de stupéfiants sont des moyens pour s'assurer une place dans l'un des clans de l'école et ainsi se protéger contre la solitude. Portrait de trois jeunes originaires de Manihi à quelques semaines de la rentrée scolaire.

Mehani, 10 ans, est à l’aube de sa migration scolaire vers l’île de Rangiroa, dans l’un des trois collèges-internats des îles Tuamotu, le plus vaste archipel de Polynésie française. Électrisée par l’épopée collégienne qui l’attend, Mehani vit ses dernières semaines sur Manihi avec allégresse et toute l’innocence de son âge. Mais les vacances passent, la date approche et les premiers signes d’inquiétude affleurent…

Contrairement à elle, son voisin Temanihi, 12 ans, connaît bien l’internat de Rangiroa et n’a pas hâte d’y retourner à la rentrée prochaine. Il partage ses inquiétudes à l'idée de se retrouver de nouveau loin de ses proches.

Quant à Heitiare, adolescente de 16 ans au parcours scolaire parsemé d’épreuves, elle a définitivement quitté le collège de Rangiroa qui lui a laissé des séquelles et un goût amer d’échec.

Chaque année, de nombreux jeunes originaires des atolls polynésiens sont contraints de s'éloigner de leurs familles pour suivre une scolarité et s'assurer un avenir. Entre crainte et espoir, ils abordent ce nouveau chapitre de leur vie avec déterminisme et résignation.