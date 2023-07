"Les routes de l'impossible" en Inde sur France 5 mardi 4 juillet 2023 - Vidéo

Mardi 4 juillet 2023 à 21:00, France 5 débutera la diffusion de la nouvelle saison de la collection documentaire "Les routes de l'impossible". Première destination, l'Inde.

À travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

L’Inde est un pays de démesure, mais c’est aussi la diversité des croyances qui guident les pas de son peuple. Dans les grandes villes, le travail ne manque pas et la jeunesse indienne prend le pouvoir, délaissant des campagnes de plus en plus isolées et livrées à elles-mêmes.

Depuis plusieurs générations, Tenzin et sa famille cultivent le petit pois. Une culture éprouvante et fragile, mise à mal par des conditions climatiques capricieuses dans cette région.

Pendant la récolte, il descend tous les matins avec ses mules le long du chemin escarpé longeant des ravins qui semblent sans fond, seul moyen de rejoindre le transporteur.

Dans l’État du Meghalaya, les hommes de la tribu des Jaintias doivent porter à bout de bras, sur 5 kilomètres jusqu’au centre du village, un tronc de plusieurs tonnes, et cela sans jamais le poser à terre. Pour eux, l’échec n’est pas possible, il annoncerait une année de malheur.

Les Khasis, eux, préservent la nature en construisant des ponts sans utiliser de ciment… Sur le fleuve Brahmapoutre, les îles sont grignotées chaque jour un peu plus par le grand fleuve… Les coupeurs de bambous les transforment en radeau avec pour seuls guides les courants impétueux, priant les dieux pour arriver à bon port et ne pas finir au fond du fleuve, comme tant d’autres.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro "Arménie, les résistants du Caucase".