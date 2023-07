"Un jour, un destin" : La folle aventure du Spendid, vendredi 7 juillet 2023 sur France 3

Laurent Delahousse vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 7 juillet 2023 à 21:10 avec un inédit du magazine "Un jour, un destin" consacré au Spendid. Confidences, témoignage et archives inédites des membres de la troupe...

On pensait tout connaître du Splendid, de leurs personnages et de leurs répliques devenus cultes. Et pourtant, tout n’avait pas été raconté sur cette bande de copains...

Le Splendid a bousculé les codes et révolutionné l’humour dans les années 1970 et 1980, au café-théâtre, puis au cinéma avec Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure.

Comment ont-ils initié ce rire décapant ? De quelle manière ont-ils inventé leurs héros à la fois caricaturaux, drôles et attachants ? Les membres du Splendid eux-mêmes, mais aussi leurs amis et leurs héritiers, dévoilent leurs inspirations et les coulisses d’un formidable succès.

À l’aide d’archives, pour certaines inédites, et d’anecdotes révélées pour la première fois, vous allez revivre les meilleurs moments de cette folle aventure populaire qui s’écrit depuis quarante-cinq ans.

Avec les confidences et les témoignages de Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot, Luis Rego, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Christian Clavier, Patrice Leconte, Valérie Mairesse et bien d’autres.