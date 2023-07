"Mer Baltique, la nouvelle guerre froide" sur ARTE mardi 11 juillet 2023

Avis de tempête sur la mer Baltique, noeud géostratégique du conflit en Ukraine. Un document inédit de Knut Weinrich à voir sur ARTE mardi 11 juillet 2023 à 20:50.

Dans le nord de l'Europe, la mer Baltique, dont le littoral réunit neuf pays, constituait depuis la fin de la guerre froide un espace privilégié d'échanges entre l'Est et l'Ouest. Mais depuis le 24 février 2022, l'agression russe en Ukraine a changé la donne, et le carrefour commercial est devenu une zone de haute tension géopolitique. Tandis que la Finlande a récemment rejoint l'Otan, la Suède, malgré l'opposition de la Turquie, continue de négocier son adhésion à l'alliance Atlantique.

Ces mouvements ne sont pas du goût de Vladimir Poutine qui, voyant ses ambitions impérialistes mises à mal, multiplie les démonstrations de force contre l'Occident. Plusieurs avions militaires russes ont ainsi été interceptés dans l'espace aérien international alors qu'ils survolaient la mer Baltique.

Spécialiste du documentaire historique, Knut Weinrich revient sur le passé agité de la région et livre les clés d'un conflit complexe, experts, personnalités politiques et militaires éclairant les jeux et enjeux de pouvoir qui menacent cet espace maritime crucial en Europe.