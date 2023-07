"La terre de Christian" sur France 3 mercredi 19 juillet 2023 dans "L'heure D"

À découvrir dans la case documentaire "L'heure D" sur France 3 mercredi 19 juillet 2023 à 00:15, "La terre de Christian", un film écrit et réalisé par Jean-Louis Vuillermoz.

« C’est l’histoire d’un homme au milieu d’un paysage… »

Christian, paysan, incarne l’héritage d’une ferme familiale à Blye dans le Jura, isolée sur une terre nimbée de brumes. Le côté obsolète de sa pratique et son obstination à ne pas rentrer dans les critères d’une agriculture productiviste pourraient lui permettre paradoxalement d’accéder au statut de héros contemporain.

Mais Christian est empêché avec cette terre qui glisse sans arrêt sous ses pieds, il doit lutter seul contre tout : l’usure et la trahison du matériel, l'imprévisibilité des bêtes. Depuis la mort de son père, Georges, Christian est seul pour s’occuper de 70 bêtes et 68 hectares de terre, sous le regard inquiet de sa mère, Colette. Il court après le temps et rien ne va plus. La ferme est placée sous la surveillance du service de la protection animale et environnementale de la préfecture du Jura, qui constate les anomalies, jusqu’à ce que l’exploitation soit menacée de suspension.

Deux frères, Jordan et Dylan, qui souhaitent s’installer comme jeunes agriculteurs, aident Christian à remettre la ferme d’aplomb. Mais ce soutien ponctuel ne saurait suffire…

En observateur complice, le réalisateur raconte de manière minimaliste les événements et filme Christian se débattre sur sa terre, documentant ce qui semble le dernier chapitre d’une ferme familiale du Jura.