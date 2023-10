"Karnak, le plus grand temple d'Egypte" sur RMC Découverte vendredi 27 octobre 2023 - Vidéo

Vendredi 27 octobre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir "Karnak, le plus grand temple d'Egypte", un documentaire réalisé par Anaïs Fleury.

Karnak est le temple le plus mystérieux et le plus important de toute l'Egypte antique. S'étendant sur une surface de plus de 2 kilomètres carrés, sa construction s'est étalée sur plus de deux millénaires.

Construit, modifié, remanié, agrandi au fil des âges et des pharaons qui l'ont modelé, le complexe gigantesque de Karnak fut le centre religieux le plus étendu, le plus grand et le plus important de toute l'Egypte antique.

Aujourd'hui, il reste encore le plus grand ensemble de temples construit dans le monde.

En participant aux fouilles menées par les meilleurs archéologues, explorez l'évolution des techniques qui ont permis aux bâtisseurs de l'Egypte antique de construire ce chef d'oeuvre architectural sans nul autre pareil !