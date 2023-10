"Cévennes, l'hôpital de la vie sauvage" à revoir sur France 3 lundi 30 octobre 2023 - Vidéo

À voir ou à reboir sur France 3 lundi 30 octobre 2023 à 22:40 dans “La ligne bleue”, le film « Cévennes, l'hôpital de la vie sauvage », écrit et réalisé par Sandra Malfait, qui raconte comment une vétérinaire a créé une structure hors norme pour les animaux sauvages.

Marie-Pierre Puech est vétérinaire. En 2008, cette militante de la cause animale a construit sur son propre terrain, à Laroque, dans la vallée de l’Hérault, un hôpital pour les animaux sauvages. Son but : recueillir, soigner puis relâcher les bêtes abîmées par l’activité des hommes, chouette effraie, martinet, chevreuil, hérisson…

Douze ans plus tard, elle a réussi à fédérer autour d’elle une centaine de bénévoles et toute une communauté de citoyens, transformés en sentinelles de la faune sauvage. Plus fort encore, elle vient de convaincre la ville de Montpellier, située à quelques kilomètres, de travailler sur un projet de centre de soins et d’espace pédagogique pour les animaux sauvages, au cœur du parc zoologique de l’agglomération.

Précurseur de la défense des animaux sauvages, le succès de cet hôpital, dans les Cévennes, ne doit rien au hasard : cette structure hors norme a tout naturellement trouvé sa place sur cette terre de résistance, riche d’une faune préservée.