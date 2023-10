"Aventures et mésaventures du bien-être" : un film de Gérard Miller à voir sur France 2 mercredi 1er novembre 2023

À découvrir mercredi 1er novembre à 23:00 sur France 2, "Aventures et mésaventures du bien-être", un documentaire dans lequel Gérard Miller s'intéresse à toutes ces pratiques auxquelles il est depuis toujours étranger.

À quel « malaise dans la civilisation » répond l’actuelle quête du bien-être ?

Qui sont celles et ceux qui multiplient les expériences alternatives, quitte à subir les foudres des « gens raisonnables » ? Et quels effets lesdites expériences produisent-elles réellement ?

Nous vivons dans une société qui standardise tout, et quand elle ne nous semble pas hostile, elle nous apparaît indifférente.

Si autant de méthodes non conventionnelles prospèrent, cela est dû bien sûr à l’existence de souffrances impossibles à apaiser. Mais cela tient aussi au désarroi d’une société en quête de sens autant que de remèdes.

Alors oui, le monde du bien-être est le creuset de nouvelles croyances, qui défient la raison et la science, et cela n’est pas sans danger, la porte étant du coup grande ouverte aux charlatans et aux manipulateurs.

Pour autant, Gérard Miller a voulu s’intéresser à toutes ces pratiques auxquelles il est depuis toujours étranger avec la curiosité attentive de Spinoza, lui qui disait : « Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. »

Et c’est ce qui fait de ce film un document rare, éloigné bien sûr du panégyrique, mais aussi de l’anathème.

Un documentaire inédit de Gérard Miller, co-écrit avec Coralie Miller, à découvir dans la case "Infrarouge" mercredi 1er novembre 2023 à 23:00 sur France 2.