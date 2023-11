Karine Le Marchand parle de son documentaire "Familles de paysans : 100 ans d'histoire" sur M6 le 27 novembre

Lundi 27 novembre 2023 à 21:10, M6 diffusera "Familles de paysans : 100 ans d'histoire", un documentaire inédit sur le monde agricole produit par Karine Le Marchand.

Un documentaire exceptionnel consacré à ces femmes et à ces hommes sans lesquels la france aurait un tout autre visage : nos agriculteurs.

De l’entre-deux-guerres à aujourd’hui, des images d’archives centenaires aux témoignages de 6 familles d’agriculteurs, ce documentaire, porté par Karine Le Marchand, retrace les bouleversements du monde agricole.

En 100 ans, les agriculteurs ont vu se refaçonner leur métier : ils sont passés de la charrue au tracteur commandé par GPS, du fumier aux pesticides puis au bio, ils ont dû mécaniser leur exploitation, et produire toujours plus dans une logique industrielle.

La France comptait plus de 2 millions de fermes avant-guerre, elles sont moins de 400 000 aujourd’hui.

"Familles de paysans" retrace 100 ans de la grande histoire agricole à travers le destin et les souvenirs émouvants de 6 familles d’agriculteurs d’aujourd’hui, passionnés par leur métier.

2 questions à Karine Le Marchand, productrice du documentaire

Pourquoi avez-vous produit ce documentaire ?

Nous avons tous des aïeux paysans, pourtant, nous avons oublié comment ils vivaient. Ce documentaire permet de se remémorer les grandes évolutions du monde agricole, et surtout de comprendre pourquoi les agriculteurs ont un rôle essentiel dans notre pays, et d’où vient leur mal-être. On sort du cliché de l’agriculteur pollueur arriéré, quand on comprend combien l’Histoire en a fait des pions depuis 100 ans et combien leur désarroi est grand aujourd’hui, sans jamais éteindre leur passion. Ce sont des gens valeureux que j’admire profondément.

Quel est le message que vous souhaitez faire passer ?

Je voudrais que les téléspectateurs comprennent que nos agriculteurs aiment leur métier plus que tout. Ce sont des passionnés de la terre qui ont pour point commun la valeur du travail et la fierté de nourrir les Français. À travers les époques et malgré les difficultés, ils ont toujours su se relever et surtout, innover. Avec nos 6 familles d’agriculteurs, leurs souvenirs et leurs archives, les téléspectateurs vont prendre conscience que ce métier d’antan a vécu malgré lui une révolution radicale en quelques années. Les paysans sont devenus agriculteurs puis exploitants. Pour survivre aujourd’hui, ils ont dû en quelque sorte faire marche arrière, diversifier leurs activités, certains en passant au bio, d’autres en contournant les centrales d’achat (qui utilisent des pratiques commerciales abusives pour baisser leurs prix) ou encore en privilégiant la qualité à la quantité. J’espère qu’avec ce documentaire, les Français estimeront un peu plus nos agriculteurs et se rendront compte de leur rôle essentiel.

Interview extraite du dossier de presse du documentaire.