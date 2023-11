"Les chevaliers Templiers et le Saint-Graal" : document inédit en 4 parties diffusé sur RMC Story lundi 27 novembre 2023

Lundi 27 novembre 2023 à partir de 21:10, RMC Story diffusera "Les chevaliers Templiers et le Saint-Graal", une série documentaire inédite en 4 parties réalisée par Clint Lealos.

Les Templiers étaient la force de combat la plus puissante et la plus secrète du Moyen Âge. lls étaient les guerriers sacrés de Dieu et les légendaires défenseurs du Graal. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain.

Deux anciens soldats, Mikey Kay et Garth Baldwin, lancent une enquête révolutionnaire en utilisant des tactiques et des technologies militaires pour résoudre un mystère vieux de 700 ans : qu'est-il arrivé aux Templiers ? Ont-ils été complètement détruits en 1307 comme le prétend l'histoire ? Ou bien ont-ils réussi la plus grande évasion de l'Histoire et ont-ils emporté le Graal avec eux ?

21:10 Partie 1 Jerusalem, la ville sainte

Une nouvelle enquête sur le véritable destin des Templiers est lancée. L'ordre est-il vraiment tombé en 1307 ? Ou bien les puissants chevaliers ont-ils poursuivi leurs activités en secret, comme le suggèrent certains indices ?

L'équipe commence son enquête dans la ville sainte de Jérusalem, épicentre du pouvoir des Templiers. Ils explorent des tunnels et une planque templière qui aurait pu servir à mettre en sécurité des reliques sacrées lors de la chute de la ville.

22:00 Partie 2 Derniers indices en ville sainte

L'enquête sur les Templiers et la question de savoir si l'ordre a continué à fonctionner en secret bien après sa fin officielle en 1307 conduit l'équipe à l'ancienne ville d'Acre, où l'un des plus grands complexes de tunnels au monde a été construit il y a plusieurs siècles.

Les nouvelles technologies révèlent une mystérieuse pièce cachée, puis la piste des preuves conduit l'équipe à l'île des cyprès, où une mission secrète des Templiers pourrait s'être déroulée.

22:50 Partie 3 Stratégies de survie

Forte de son expérience de deux siècles de stratégies de survie et de tactiques de combat des Templiers, l'équipe se penche sur l'heure des comptes : la chute de l'ordre en 1307. Ils trouvent des preuves d'une opération de contrebande menée par les Templiers pour sauver leur trésor et leurs reliques avant le jour fatidique du vendredi 13, lorsque les chevaliers de toute la France ont été arrêtés.

Des symboles templiers codés conduisent l'équipe à un mystérieux monastère en Espagne qui pourrait contenir des indices sur la survie ultime des chevaliers en tant qu'organisation secrète.

23:40 Partie 4 Portugal, terre de secrets

Sept ans après la prétendue fin des Templiers, des signes de la renaissance des chevaliers apparaissent au Portugal.

L'équipe enquête sur un plan obscur visant à relancer les Templiers sous un nouveau nom et étudie leurs tactiques alors que ces "Templiers 2.0" consolident tranquillement leur pouvoir et élaborent des plans pour s'étendre dans le monde entier.