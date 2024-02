"Chalets sur mesure" saison 4 : le 5ème épisode diffusé sur RMC Découverte lundi 12 février 2024

Mardi 12 février 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 5ème et dernier épisode inédit de la 4ème saison de la série documentaire "Chalets sur mesure".

"Chalets sur-mesure" est de retour pour une quatrième saison inédite où nous suivrons, en France, le quotidien d'artisans de l'extrême. Ils sont fustiers, grutiers, charpentiers et ont en commun cette passion pour le bois et la construction de chalets. Ils œuvrent toute l'année, par tous les temps, et dans les endroits les plus reculés et les plus inaccessibles.

Nous retrouvons les artisans chevronnés de La Pessière, installés au cœur du Jura, ainsi que ceux de la société Myotte-Duquet, située à 1000m d’altitude dans le Doubs. Et cette année, un tout nouveau fustier rejoint "Chalets sur-mesure" ! Ce professionnel basé dans les Landes est plus connu sous le nom de « Fustier de l’Océan ». Et cette saison, Simon va se confronter à des commandes pour le moins étonnantes !

Cette année encore, ces professionnels du bois devront faire face à de nombreux imprévus. Pour livrer les chalets dans les temps, ils devront se montrer ingénieux et s’adapter à toute sorte de situations : terrains impraticables, bois mal calibrés, tempêtes, gelées… Rien ne leur sera épargné !

Épisode 5 Tempête sur le chantier



Cette semaine, nous découvrons le premier chantier de Simon, le Fustier de l'Océan: un superbe chalet de 130m2 sur deux niveaux et 7 mètres de hauteur. Mais très vite, la construction de ce chalet de rêve tourne au cauchemar avec l'arrivée de la tempête Ciarán. Une pluie diluvienne et de violentes bourrasques de vent oblige le fustier à prendre une décision radicale : stopper le chantier. Quand celui-ci reprend enfin, c'est la grue qui fait des siennes !

A la Pessière, David doit sculpter un impressionnant crocodile de 3 mètres de long à partir d'un tronc d'1m60 de diamètre ! Les détails de l'animal vont donner du fil à retordre à notre artiste pourtant aguerri !