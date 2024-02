"Renaissances" : les parcours de deux jeunes entrepreneurs sur France 3 lundi 12 février 2024

À voir ou à revoir lundi 12 février 2024 à 22:55 sur France 3 dans "La ligne bleue", le documentaire « Renaissances » écrit et réalisé par Anne Gintzburger.

A 28 ans, Anna se lance dans le projet de sa vie : relocaliser une usine textile à Lens, sur cette terre marquée par une histoire industrielle puissante, là même où il y a vingt ans la multinationale américaine LEVI’S sacrifiait 540 emplois.

En s’appuyant sur des couturières confirmées et en formant la relève, dans une démarche d’insertion sociale et écologique, la jeune femme a convaincu la marque de jeans français 1083, et son jeune patron Thomas Huriez, de lui faire confiance pour démarrer son atelier.

Ces couturières sont bien les héritières de la grande Histoire. Pour elles rien n’est gagné, mais leur enthousiasme et leur courage sont immenses, à la mesure du défi collectif pour redessiner l’avenir.

De son côté, Thomas relocalise un atelier de confection dans les Vosges, une grande usine de filature et de tissage.

Anna et Thomas sont aujourd’hui deux visages parmi ces jeunes entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, déterminés à prouver que l’on peut produire et consommer en France.

Après deux ans de pandémie, dans une France orpheline de son tissu industriel, de plus en plus de citoyens croient au Made in France. Les artisans de la relocalisation textile ont une belle carte à jouer.