"Rappels de produits, la dangereuse escalade" sur France 5 mardi 13 février 2024 - Vidéo

Mardi 13 février 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Rappels de produits, la dangereuse escalade", un documentaire inédit réalisé par Émilie Helmbacher.

Chaque année en France, 2000 à 3000 références de produits alimentaires sont rappelées par les fabricants eux-mêmes ou les autorités.

Le niveau de gravité de ces rappels varie de la simple erreur d’étiquetage, à la présence de bactéries pathogènes. Et parfois, celles-ci sont à l’origine de scandales sanitaires, voire de drames. Comme en mars 2022, lorsqu'une marque rappelle ses pizzas pour cause de contamination à la bactérie Escherichia Coli. Entre-temps, deux enfants décèdent et des dizaines d’autres sont hospitalisés. Certains sont aujourd’hui handicapés à vie. Un mois plus tard, ce sont des millions de chocolats qui sont rappelés pour suspicion de salmonelle. Aucun mort cette fois, mais plus de 400 personnes auraient été intoxiquées en Europe, dont une centaine rien qu’en France.

Problème d’hygiène, manque de contrôles ou volonté de réduire les coûts à tout prix… Ces contaminations auraient-elles pu être évitées ? Quelles sont les obligations des professionnels en matière de contrôles sanitaires ? Et comment être certains que les produits que nous mangeons ne nous rendront pas malades ?

Pendant plusieurs mois, Émilie Helmbacher a enquêté sur ces rappels alimentaires censés nous protéger, mais devenus révélateurs de certaines dérives. Des industriels aux grandes surfaces, en passant par les laboratoires et les services de l’État, elle a remonté la chaîne de fabrication des produits alimentaires, jusqu’à leur mise sur le marché.