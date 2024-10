"Thalassa, aventures extrêmes" : Australie, dans l'ombre du requin blanc sur France 5 lundi 21 octobre 2024 (vidéo)

Lundi 21 octobre 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de "Thalassa, aventures extrêmes" qui vous emmènera en Australie à la rencontre du requin blanc.

Dans ce numéro inédit de "Thalassa, aventures extrêmes", Diego Buñuel se rend en Australie à la rencontre du mythique grand requin blanc.

Avec ses 37 000 km de littoral, entre Océan Pacifique et Indien, les Australiens sont des amoureux de la mer, mais ils doivent cohabiter avec des courants puissants et des animaux très dangereux comme les crocodiles, les méduses et bien sûr les fameux grands requins blancs qui chaque année sont à l’origine d’attaques parfois mortelles.

Ce rapport aux requins, les Australiens l’abordent d’abord par la protection. Diego ira à Adélaïde à la rencontre d'une victime du grand blanc, mais aussi des garde-côtes et des sauveteurs, tous formés à repérer le plus rapidement les squales et à les repousser.

Mais ces requins, les Australiens veulent aussi mieux les connaître et les protéger. Pour les étudier, le gouvernement a fait appel à l’un des meilleurs spécialistes mondiaux, Charlie Huveneers. Il combat l’émotionnel que suscite une attaque de requin par l’observation rationnelle de l’animal dans son milieu naturel. Diego va l’accompagner en allant dans le seul endroit où l’on peut plonger avec des grands blancs, l’archipel des Neptunes Islands, tout au sud de l’Australie.

À la suite de ce numéro : « Du Pérou à l'Equateur, les trésors du Pacifique »

Diego Buñuel nous emmène ensuite dans l’océan Pacifique et l’Amérique du Sud, entre le Pérou et l’Equateur où l’on trouve l’une des plus belles biodiversités marines au monde.

Si l’archipel des îles Galápagos est une icône planétaire de cette profusion de vie, il est en Equateur un sanctuaire moins connu au large de Guyaquil, aussi appelé les petites Galapagos.

Nous y ferons la rencontre du biologiste marin Michel Guerrero. Il s’est passionné pour la vie des raies Mantas géantes, l’un des animaux les plus gracieux et majestueux de nos océans. Pour mieux comprendre leur période de gestation, il va tenter pour la première fois de faire une échographie en plein océan !

Plus au sud, à Huarmey, sur la côte péruvienne, Diego est attendu par Juan, un pêcheur des falaises. Sur cette côte désertique, le littoral tombe parfois à pic sur plusieurs centaines de mètres. Ici, l’océan semble inaccessible, sauf pour quelques pêcheurs téméraires comme Juan qui n’hésitent pas à descendre en rappel les vertigineuses falaises à l’aide de cordes sommaires. Une pêche très risquée qu’il partage avec Diego pour espérer récolter en bas quelques précieux fruits de mer.