"Bébés placés, la vie devant eux" : immersion dans une pouponnière de l'ASE dimanche 17 novembre 2024 sur France 2

À la suite de la diffusion du film "Pupille", France 2 vous proposera de voir ou de revoir dimanche 17 novembre 2024 à 22:55 le documentaire "Bébés placés, la vie devant eux" écrit et réalisé par Karine Dusfour, produit par Mélissa Theuriau.

Ce document propose une immersion inédite dans une pouponnière spécialisée dans l’accueil des nourrissons pour comprendre, au plus près de leurs émotions, ce que vivent les enfants confiés à l'Aide sociale à l'enfance (Ase).

Basile et Manon sont nés sous le secret, Anne-Lise a été placée à l’âge de 12 mois sur décision judiciaire. Ce film suit leur parcours au sein de l'Ase : Anne-Lise va-t-elle retourner vivre chez ses parents ? Manon et Basile seront-ils adoptés ?

Près de 10 000 bébés vivent en pouponnière en France. Penchés sur leur berceau, puéricultrices, éducateurs et assistantes familiales accompagnent leurs premiers pas dans la vie.

Ce film interroge comment grandir loin des liens du sang et pointe l'urgence à valoriser les métiers de la protection de l'enfance.

Note d'intention de la réalisatrice, Karine Dusfour

J'ai placé ma caméra dans le sillage de deux enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance pour filmer leur histoire de leur point de vue de bébé :

accompagner une adoption pour la première fois de la place du nourrisson,

suivre un placement judiciaire en étant du côté de l’enfant. Jamais cela n’avait été filmé par ce prisme auparavant.

Quels liens d'attachement un bébé peut-il construire après une rupture précoce avec ses parents ? Quels autres adultes pour répondre à son besoin de sécurité ?

Après avoir assisté aux audiences en assistance éducative du juge Edouard Durand dans Bouche cousue, j’ai souhaité filmer comment les éducateurs et familles d'accueil accompagnent les enfants en danger. Le bébé est-il vraiment considéré comme une personne à part entière dans notre société et qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?

Après deux années de recherche, d’approche et de repérages, nous avons obtenu avec Mélissa Theuriau la productrice, l’autorisation exceptionnelle de filmer tous les services de l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne. En faisant ce film, j’avais à cœur de faire aussi le portrait de professionnels de l’Ase engagés, dévoués et bienveillants comme Catherine, Simone, Anne et Caroline, Mathilde, Servane et Lola.

Depuis 2007, de nombreuses lois de protection de l’enfance s’attachent à remettre l’enfant au cœur du dispositif : l’intérêt supérieur du bébé doit primer sur celui des parents, les éducateurs doivent veiller à respecter ses besoins fondamentaux. La pression sociale, économique et sanitaire s’aggravant sur les familles, les enfants se retrouvent en première ligne et sont les victimes des violences que subissent leurs parents (violences conjugales, addictions, maladies psychiatriques, chômage, divorces, précarité, mal-logement). Loin des liens du sang, quand les difficultés parentales sont trop fortes, les bébés confiés à l'Ase prennent d'autres chemins pour grandir en sécurité. Ce film va les explorer.

Basile, Anne-Lise et Manon ont la vie devant eux. À nous, les adultes, de leur offrir un droit à l’enfance.

Le débat

La diffusion du documentaire sera suivie d'un débat. Marie Drucker reçoit :

Charlotte Parmentier-Lecocq, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Lyes Louffok, ancien enfant placé, éducateur spécialisé.