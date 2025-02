"Stand up ans down" : une exploration de l’arène de l’humour et du stand-up sur Culturebox vendredi 28 février 2025

Vendredi 28 février 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Stand up ans down", un document de Stéphane Basset qui propose une photographie du stand-up parisien qui dévoile ses défis, ses tabous et sa compétition intense.

Les comedy-clubs fleurissent à Paris ces dernières années et les nouveaux talents comiques éclosent en continu, à tel point que la ville est devenue la capitale européenne du stand-up.

Des dizaines de spectacles souvent basés sur les mésaventures du quotidien sont joués chaque soir et le public se presse pour y assister, preuve que le monde tel qu'il va crée un profond besoin de se détendre et de rire.

Avec une telle demande, on pourrait croire que le métier de stand-upper est un nouvel eldorado où il suffit d'avoir quelques idées de "vannes" pour réussir et gagner beaucoup d'argent. Or, c'est souvent un métier dur, dans lequel il est très difficile de percer, et ou la compétition la plus acharnée fait rage.

Stand up and down est un documentaire qui propose d’explorer l’arène de l’humour et du stand-up avec contraste et sous un angle inédit à travers la scène parisienne. Depuis plusieurs mois, les langues se délient et font voler en éclats les tabous qui semblaient entourer le monde de la vanne. En alternant entre légèreté et profondeur, Stand Up and Down cherche à comprendre comment et pourquoi faire rire peut parfois être si douloureux. Ce documentaire est un film vrai, fort et drôle porté par de nombreux talents de l’humour Français.

Les intervenants :

Thomas Croisière humoriste, Merwane Benlazar humoriste, Alain Degois dit Papy metteur en scène, Doully humoriste, Tania Dutel humoriste, Kev Adams humoriste, Bruno Muschio auteur-réalisateur, Naïma Huber-Yahi historienne, Christophe Meilland producteur, David Azria humoriste, Briac humoriste, Noam responsable et programmateur du Sacré Comédie, Frédérick Sigrist humoriste, Nash humoriste, Ayoub Marceau humoriste, Christophe Cuny directeur Artistique Jamel Comedy Club, Monika directrice du Café, Oscar Tibo Rugi humoriste, Al’Pach humoriste, Ahmed Sparrow humoriste, Arthur Périer auteur, Lou Trotignon humoriste, Jean-Christophe Seznec Médecin psychiatre et blogueur, Constance humoriste, Blandine Lehout humoriste, Hugues Duquesne metteur en scène, Aude Galliou co-directrice de l’Académie d’humour, Perrine Blondel co-directrice de l’Académie d’humour, Mélissa Rojo co-directrice de l’Académie d’humour, Alexis Tramoni humoriste