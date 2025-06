Ambre Chalumeau retrace le parcours de Brad Pitt sur TMC mardi 24 juin 2025

Mardi 24 juin 2025 à 21:25 sur TMC dans la continuité de "Quotidien", Ambre Chalumeau vous proposera de découvrir son nouveau document inédit : « Very Brad Pitt ».

À Hollywood, peu d'hommes ont autant été regardés, scrutés, désirés que Brad Pitt. Torse nu, jeune et blond, Brad Pitt explose dans l'imaginaire collectif comme une pin-up au masculin. Dès ses débuts, dans Thelma et Louise, son corps devient un objet de fascination : cadré et érotisé comme celui d'une femme.

Et puis, il y a Brangelina. Le couple star par excellence. Une famille nombreuse, glamour, devenue mythe pop et feuilleton planétaire. Jusqu'au crash : accusations de violences intrafamiliales, divorce, scandale. Pourtant, Brad Pitt reste debout. Star mondiale. Fantasme collectif.

Alors comment a-t-il fait de sa sexytude une signature ? Pourquoi Brangelina est-il devenu le couple le plus mythique et le plus scruté du XXIe siècle ? Et pourquoi, même après les polémiques, Brad Pitt reste-t-il aussi populaire ?

De ses débuts dans des séries pour ados à son mariage avec Jennifer Aniston, en passant par la scène culte où il retire son t-shirt dans Once Upon a Time in Hollywood, Ambre Chalumeau retrace le parcours d'un homme devenu une légende en jouant avec son image de sex-symbol sans jamais s'y laisser enfermer.