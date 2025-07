"Clarisse, dans l'ombre des stars", immersion dans le monde des célébrités sur 6ter mercredi 30 juillet 2025

Mercredi 30 juillet 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera les cinq premiers épisodes de "Clarisse, dans l'ombre des stars", un docu-réalité qui suit Clarisse Castan, une organisatrice d'événements et agente de célébrités.

À seulement 30 ans, Clarisse Castan, originaire de l’Aveyron, nous ouvre les portes d’un monde qui fascine autant qu’il intrigue : celui des célébrités. Après 5 ans dans un grand groupe hôtelier, au service des clients VIP, elle a pris le risque de se mettre à son compte, et de monter sa propre société.

Dans cette série, elle nous fait vivre le quotidien de celles et ceux qui font la une, sans filtres ni artifices. Sport, cinéma, humour, qui sont les célébrités qu’elle côtoie et celles dont elle rêve de s’occuper ? Entre glamour et pression, confidences et imprévus, Clarisse incarne le trait d’union entre les stars et le public. Elle nous révèle l’envers du décor, avec sincérité, élégance et son regard unique.

Coulisses d’évènements exclusifs, célébrités comme vous ne les avez jamais vues : bienvenue dans les coulisses d’un monde ultra-privé.

21:10 Épisode 1

Clarisse est missionnée par le couple star Victoria et Lucas Hernandez pour organiser une soirée d’Halloween. Entre la gestion des imprévus et la coordination des équipes de décoration et de restauration, Clarisse montre son sens de l’organisation.

Direction le monde de la mode où Clarisse accompagne Rose Bertram, mannequin internationale de son agence, pour le défilé d’une célèbre marque de lingerie où elle croise des personnalités comme Kelly Rutherford, Iris Mittenaere, Léna Mahfouf ou Nassim Lyes.

À 24 heures de la grande soirée Jeux Olympiques, Clarisse mobilise son équipe pour finaliser les moindres détails : dégustation des pièces sucrées, répétition générale et ajustement de la guest list. Clarisse confie le lancement de la soirée à ses collaboratrices en raison d’un autre engagement sur la péniche Pullman.

21:40 Épisode 2

Clarisse inspecte personnellement la suite d’un hôtel pour s'assurer que tout soit parfait avant l'arrivée d'une célèbre influenceuse et sa famille.

Clarisse retrouve ensuite Doudou, le manager de l’humoriste Ahmed Sylla, pour discuter d'une éventuelle collaboration en tant qu’agente image. Quelques jours plus tôt, Clarisse avait fait venir des jeunes au spectacle d'Ahmed grâce à deux associations.

Enfin, Clarisse et ses assistantes finalisent les derniers préparatifs pour une soirée dans un hôtel connu. Clarisse a d'autant plus de pression qu’il s’agit d’un événement organisé pour son ancien manager. Au cours de la soirée, Adil Rami, qui l'a récemment contactée pour une collaboration, la salue, de même qu’Omar da Fonseca, Thomas Monconduit, Aurélien Giraud et Pierre Sang.

22:10 Épisode 3

Clarisse a dû appeler les pompiers après une nuit éprouvante. Les médecins diagnostiquent une infection bactérienne causée par un surmenage extrême. Clarisse part alors se ressourcer à Marrakech, entourée de ses proches Rose Bertram et Paul Mirabel.

Clarisse entame un premier échange avec Antoine Dupont, à qui elle propose des actions en lien avec des associations et des projets caritatifs. Elle a ensuite rendez-vous avec Ilyes Djadel, qui a signé récemment dans son agence, et à qui elle propose une soirée post-spectacle pour soigner son image et sa stratégie.

Enfin, Clarisse accompagne Matthieu Jalibert, son tout premier client, dont l’équipe joue la finale du Top 14. Clarisse et son frère François sont aux premières loges du match mais rien ne dit que Matthieu pourra jouer en raison d’une blessure récente.

22:40 Épisode 4

Malgré sa blessure, Matthieu Jalibert a finalement pu jouer, mais son équipe s’est inclinée en finale. Clarisse, très affectée, tente de le joindre en vain, mais Yoann Huget la rassure : il faut laisser du temps au sportif pour encaisser la défaite.

De retour à Paris, Clarisse et son équipe cherchent de nouveaux talents pour représenter une célèbre marque de prêt-à-porter.

Clarisse se rend ensuite à La Cigale pour assister au spectacle d'Ilyes Djadel où elle a organisé une rencontre entre les sportifs Gaël Fickou, Yoann Huget et Erwan Konaté avec la presse et des marques pour créer des synergies.

Cap ensuite sur Monaco, où Clarisse collabore avec un hôtel de luxe pour y faire venir des célébrités. Si plusieurs invités prévus se sont désistés, Jessica et Marco Verratti apparaissent in extremis et sauvent la soirée !

Quelques jours plus tard, Clarisse assiste aux obsèques de son oncle, avec lequel elle a grandi. Son père la raccompagne à Paris où l’attend… une soirée d’anniversaire à organiser pour Adil Rami. Un incident complique la préparation : un livreur a abîmé le parquet ancien de la salle de réception…

23:10 Épisode 5

La soirée d’anniversaire d’Adil Rami se complique : la propriétaire de l’hôtel particulier réclame 5 000 euros supplémentaires à Clarisse en raison du parquet abîmé. Malgré le stress, la soirée est un succès total : Adil est ravi et les célébrités affluent.

Clarisse retrouve Ilyes Djadel dans le showroom d’une célèbre marque de prêt-à-porter pour sélectionner trois tenues : une pour les médias, une pour les réseaux sociaux et une pour un spectacle.

Clarisse poursuit ensuite avec un rendez-vous crucial : Sébastien Bazin, PDG d’un grand groupe hôtelier et son mentor. Une rencontre intimidante pour Clarisse de laquelle elle ressort pourtant motivée.

La journée continue avec un shooting pour une marque de luxe parfum, avec le basketteur Axel Toupane. Clarisse veille personnellement à cette campagne importante pour lui.

Enfin, elle se rend au défilé de la marque de prêt-à-porter avec Jessica Verratti. Malheureusement, à la suite d’un conflit d'emploi du temps, Jessica lui fait faux bond.

Les cinq derniers épisodes de cette série documentaire seront diffusés jeudi 31 juillet 2025 à partir de 21:10 sur 6ter.