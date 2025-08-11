"La vie secrète des supermarchés" : les épisodes 3 & 4 sur 6ter mercredi 13 août 2025 (vidéo)

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, 6ter rediffusera deux épisodes de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire réalisée par Clarisse Duppré, Laura Montabell et Léa Thirion.

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

21:10 Épisode 3

En Charente-Maritime sur l'île d'Oléron, Florian est parvenu à trouver les 30 saisonniers qui vont travailler dans son hyper pendant toute la période estivale. Il faut maintenant les former. Anaïs va faire ses premiers pas en tant qu’hôtesse de caisse. Une mission qui n’est pas de tout repos : il faut tenir la cadence, veiller à ce que les clients déposent bien tous leurs articles sur le tapis roulant et garder le sourire en toute circonstance… une mission qui va mettre Anaïs à très rude épreuve.

À Farébersviller en Moselle, c’est la fête des mères, un évènement commercial crucial dans la grande distribution. Pour faire venir les clients, François, le directeur, a accepté de se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Côté pâtisserie, Medhi a créé un dessert spécial fête des mères, un peu plus cher que les pâtisseries habituellement vendues. Réussira-t-il à écouler toutes ses créations ? De leur côté, Alexandre et Bryan, employés du rayon fruits et légumes, espèrent vendre 500 bouquets de fleurs. Mais elles fanent très vite et les deux hommes n’ont que deux jours pour tout vendre. Y parviendront-ils ?

Dans l’hypermarché de Gonfreville-l'Orcher, Annick, la responsable du rayon charcuterie, compte bien mettre ses 38 années d’expérience au service de sa famille cette fois : elle va réaliser le buffet pour le baptême de son petit-fils. Annick réussira-t-elle à gérer la pression et à épater les invités ?

22:00 Épisode 4

Le supermarché de l’île d’Oléron a 37 ans. Pour l’occasion, Florian, le directeur, a décidé de baisser les prix sur de nombreux produits. Afin de booster les ventes, il a fait appel à Patrick, un animateur haut en couleur. Du rayon électroménager à la poissonnerie en passant par la boucherie, vous découvrirez les techniques imparables de ce « vendeur » hors pair.

Près du Havre à Gonfreville-l'Orcher, Karine prend ses marques dans les rayons automobile et bricolage. Sa responsable n’hésite pas à lui confier une mission de la plus haute importance : passer la commande bi mensuelle des produits manquants. Car il faut à tout prix éviter la rupture de stock. Mais parmi les 4 000 références, Karine va avoir beaucoup de mal à se repérer… De son côté, Fofana, l’as du bricolage, va devoir réparer en urgence l’une des marmites du rayon traiteur. Les cuisiniers risquent de prendre du retard sur la production. Fofana doit absolument trouver la panne et la réparer !

La semaine promo se poursuit à l’hyper de Farébersviller en Moselle. Christelle, hôtesse de caisse passionnée par son métier, est encore une fois à l’accueil du magasin : entre la gestion de la billetterie, l’enregistrement de commandes spéciales et les produits non disponibles alors qu’ils sont sur le catalogue des promos, le guichet risque de se transformer en bureaux des plaintes. Christelle saura-t-elle satisfaire toutes les demandes ?