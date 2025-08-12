"La terre vue de l'espace" raconté par Laurent Lafitte sur France 5 jeudi 14 août 2025 (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "La terre vue de l'espace", un documentaire produit par la BBC, réalisé par Emily Taylor, raconté par Laurent Lafitte de la Comédie-Française.

Plus d’un millier de satellites scrutent en permanence notre Terre. Vue de l’espace, elle est d’une beauté à couper le souffle. Les satellites nous offrent des images de notre planète d'une précision inédite. Ils révèlent sa richesse de vie exceptionnelle et ses bouleversements actuels sous un jour entièrement nouveau. Grâce aux formidables capacités des satellites, nous pouvons désormais prendre le pouls de la Terre, en saisir les forces et les fragilités. Notre compréhension de notre planète s’en trouve profondément transformée, tout comme la perception de notre rôle et de notre impact.

Aujourd’hui, les satellites permettent aux scientifiques de repérer des animaux, même dans les régions les plus inaccessibles. De nouvelles colonies de manchots ont même été découvertes en Antarctique.

Les forces de la Terre sculptent des paysages spectaculaires, et sont visibles depuis l’espace, comme la faille de San Andreas et le grand Canyon aux Etats-Unis, ou le rocher Uluru au cœur de l’Australie. Certaines transformations ont même lieu sous nos yeux, comme l’apparition d’une île volcanique dans le Pacifique.

Les images satellites nous permettent de mieux comprendre les conditions qui font de notre terre la seule planète habitable, la seule à abriter une telle biodiversité.

Ainsi les aurores boréales révèlent la présence de l’atmosphère qui agit comme un bouclier protecteur. L’explosion du phytoplancton forme de magnifiques spirales de couleurs, invisibles à hauteur d’homme mais repérables depuis l’espace, et produit la moitié de l’oxygène du globe.

En prenant de la hauteur, on comprend aussi que l’Amazonie, un des écosystèmes les plus riches de la planète, doit son exceptionnelle diversité à un phénomène extraordinaire ; un nuage de poussière visible depuis l’espace qui s’élève du Sahara, traverse l’Atlantique et nourrit la forêt amazonienne.

Une espèce se distingue parmi toutes les autres, et façonne le monde en laissant une profonde empreinte sur les paysages : l’homme .

Les grands rassemblements humains sont parfois d’une telle ampleur qu’ils sont repérables depuis l’espace, comme le festival Burning Man ou les grands pèlerinages à la Mecque et au Vatican. Les jeunes Chinois qui étudient le kung-fu shaolin sont capables de mouvements si parfaitement synchronisés qu’ils créent des motifs visibles depuis l’espace.

Un peu partout sur la planète, le sol porte les stigmates de l'exploitation des ressources naturelles par l’homme. Le réchauffement de la planète est aussi observable depuis l’espace, notamment dans les régions polaires. Au Groenland, le blanc de la calotte glaciaire est régulièrement parsemé de taches bleues. Ces lacs prouvent l’ampleur de la fonte de la banquise.

Les images satellites témoignent du bouleversement climatique et de ses conséquences dramatiques. Mais ces mêmes images sont aussi porteuses d’espoir. Ainsi à Gombe, en Tanzanie, des hommes se sont mobilisés pour replanter la forêt. Cette initiative assure l’avenir des chimpanzés et protège les villageois des glissements de terrains et des inondations. Les collines de Gombe sont de nouveau couvertes de vert, et cette transformation positive est visible depuis l’espace.