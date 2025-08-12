"Europa-Park : la techno des manèges à sensation" sur RMC Story jeudi 14 août 2025 (vidéo)

Jeudi 14 août 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Europa-Park : la techno des manèges à sensation » réalisé par Emmanuele Marzari.

Ce sont les locomotives des grands parcs d’attractions : les « rollercoasters ». Leur promesse : des sensations hors normes pour des visiteurs avides d’émotions fortes.

En Europe, c’est l’entreprise allemande Mack Rides qui tient le haut du pavé chez les constructeurs de montagnes russes. Derrière ce nom, la famille Mack. Depuis un siècle, elle façonne ces géants d’acier dans ses propres ateliers.

Son best-seller, le « Blue Fire ». Un cocktail de technologies capable d’atteindre 100 km/h en 2,5 secondes, la même performance qu’une formule 1. Un roller coaster parmi les 14 que compte le grand parc d’attraction allemand Europa-Park dont la famille Mack est aussi la fondatrice. Chaque année 6 millions de visiteurs viennent embarquer à bord de ces trains de tous les records.

Alors à quoi ressemble l’envers du décor dans ces montagnes russes XXL ? Jusqu’où les ingénieurs sont capables d’aller pour repousser les limites ?

Plongez dans les coulisses de ces mégastructures parmi les plus spectaculaires de la planète, jeudi 14 août 2025 à 21:10 sur RMC Découverte.